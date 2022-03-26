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В Нефтчале состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны

В Нефтчале состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны В Нефтчалинском районе состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны.
Карабах
26 марта 2022 г. 23:39
В Нефтчале состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны

В Нефтчалинском районе состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны.

Как сообщает аранское бюро Report, в день рождения шехида Васифа Мехбалыева в селе Ашагы Сурра открыли родник, построенного в память о нем.

В церемонии приняли участие родственники шехида, ветераны, жители города и представители общественности.

Выступившие, поделились воспоминаниями о В.Мехбалыеве, отметили мощь Азербайджанской армии, отвагу шехидов, солдат и офицеров.

Мехбалыев Васиф Гюльгасан оглы родился 26 марта 1994 года в селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района. Принимал участие в Отечественной войне, проявив мужество в боях, героически погиб за город Физули. Он похоронен 16 октября 2020 года на кладбище села Ашагы Сурра.

Распоряжением президента Ильхама Алиева, после смерти награжден орденом "Флаг Азербайджана", медалями "За Родину", "За освобождение Кельбаджара" и "За освобождение Ходжавенда".

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada Vətən müharibəsi şəhidinin xatirə bulağı açılıb

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