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В Кельбаджаре начала работу противопожарная часть

В Кельбаджаре начала работу противопожарная часть Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию работу местных структур на освобожденных от оккупации территориях
Карабах
12 декабря 2020 г. 15:24
В Кельбаджаре начала работу противопожарная часть

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию работу местных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в МЧС, с 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар начала свою деятельность Кельбаджарская районная часть Государственной службы пожарной охраны МЧС. Часть оснащена соответствующей техникой и оборудованием для ведения службы на высоком уровне.

Напомним, что ранее в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə Yanğından Mühafizə Hissəsi fəaliyyətə başlayıb

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