В Кельбаджаре начала работу противопожарная часть

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию работу местных структур на освобожденных от оккупации территориях

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию работу местных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в МЧС, с 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар начала свою деятельность Кельбаджарская районная часть Государственной службы пожарной охраны МЧС. Часть оснащена соответствующей техникой и оборудованием для ведения службы на высоком уровне.

Напомним, что ранее в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС.