В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором

Согласно обращению, поступившему в Государственную пограничную службу (ГПС), с 3 июля 2021 года Агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) начало операцию по очистке бывшего склада боеприпасов на территории Джебраильского ра



18:28

Согласно обращению, поступившему в Государственную пограничную службу (ГПС), с 3 июля 2021 года Агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) начало операцию по очистке бывшего склада боеприпасов на территории Джебраильского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

В ходе операции было обнаружено 157 единиц неразорвавшихся боеприпасов (PHS), 1 185 патронов различного калибра, 5 кг взрывчатки (TNT) и 17 штук 82-мм минометных снарядов с содержанием белого фосфора.

"Применение вооруженными силами Армении боеприпасов с белым фосфором против гражданского населения и населенных пунктов подтверждено фактами как во время апрельских боев 2016 года, так и в ходе 44-дневной Отечественной войны. Обнаруженные минометные снаряды с белым фосфором еще раз доказывают враждебные намерения Армении по отношению к мирному населению.

Следует отметить, что согласно международному гуманитарному праву, стрельба из оружия с белым фосфором по гражданскому населению или гражданским объектам, лесам или другим сельскохозяйственным угодьям запрещена протоколом ООН № III к "Конвенции о конкретных видах обычного оружия" 1980 года о запретах или ограничениях на применение зажигательного оружия.

Армения, целенаправленно нацеливаясь на гражданские объекты Азербайджана с использованием оружия с содержанием белого фосфора высокой взрывчатой силы, грубо нарушает Женевские конвенции 1949 года, в частности, обязательства по международному гуманитарному праву и правам человека, закрепленные в Четвертой Женевской конвенции.

Белый фосфор при контакте с воздухом самопроизвольно воспламеняется, вследствии того, что он находится в жидком состоянии, может легко прилипать к любой поверхности и вызывать возгорание. Температура горения превышает 1200 С°, что приводит к глубоким, поздно заживающим ранам. Дым от возгорания белого фосфора раздражает дыхательные пути, поглощение большого количества этого дыма в замкнутом пространстве может привести к тяжелому отравлению и смерти", - говорится в сообщении ведомства.