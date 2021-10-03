В Дашкесане открыли родники в память о шехидах Отечественной войны

В Дашкесанском районе открыли родники в память о шехидах Отечественной войны: в поселке Алунитдаг в память о шехиде Вахида Алиева, а в поселке Ахмедлы - родник имени шехида Эльвина Гулиева.

В Дашкесанском районе открыли родники в память о шехидах Отечественной войны: в поселке Алунитдаг в память о шехиде Вахида Алиева, а в поселке Ахмедлы - родник имени шехида Эльвина Гулиева.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии открытия приняли участие родственники шехида, представители общественности, боевые товарищи героя и жители района.

Отметим, что оба шехида, героически погибшие в годы Отечественной войны, соответствующим распоряжением Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева награждены несколькими медалями.