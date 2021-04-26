В Баку прощаются с шехидом Отечественной войны

Получил тяжелое ранение в боях за Шушу

Проходит церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Гусейном Халиловым, который был ранен во время Отечественной войны и скончался после шести месяцев пребывания в коме.

Как передает Report, в церемонии принимают участие руководство ИВ Сабунчинского района, представители общественности и близкие шехида.

По завершении церемонии Г.Халилов будет похоронен на кладбище в поселке Нардаран.

Г.Халилов родился в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку. Во время Отечественной войны получил тяжелое ранение в боях за Шушу. Он скончался 25 апреля, после 6 месяцев пребывания в коме.

Аллах рехмет элясин!