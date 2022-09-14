Украинский депутат: Азербайджан обеспечивает безопасность своей территориальной целостности

Мы понимаем, что Азербайджан должен обеспечить свой суверенитет и достойно реагировать на угрозы территориальной целостности.

Мы понимаем, что Азербайджан должен обеспечить свой суверенитет и достойно реагировать на угрозы территориальной целостности.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Святослав Юраш, сообщает восточноевропейское бюро Report.

Он отметил, что Украина всегда занимала открытую и четкую позицию в связи с армяно-азербайджанским конфликтом: "Официальный Киев поддерживает границы стран, признанные международным сообществом. Азербайджан сам определяет свое будущее. Вот почему мы не принимаем изменение границ, потому что видим, к чему это приводит в нашей собственной стране. Например, Россия также пыталась оккупировать всю Украину через оккупацию Крыма и Донбасса. Поэтому мы не поддерживаем оккупацию территорий других стран, особенно тех государств, с которыми мы вместе пережили ужасные времена Советского Союза".

Юраш подчеркнул, что процесс восстановления территориальной целостности Украины только начался. По его словам, они однозначно осуждают угрозы против границ Азербайджана, который восстановил свою территориальную целостность.