Украина готова содействовать в восстановлении инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана

В ближайшее время планируется проведение ряда заседаний отраслевых рабочих групп и заседания экспертов Совместной межправительственной комиссии

"Позиция Украины относительно конфликта в Нагорном Карабахе всегда была последовательной — наше государство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины".

Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина также была одной из первых, кто приветствовал прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

" По мнению Украины, следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона.

В случае заинтересованности и соответствующего обращения руководства Азербайджана украинская сторона готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры и экономики пострадавших районов, для того, чтобы местное население, в том числе армянского происхождения, смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - заявили в МИД Украины.

Отмечается, что Украина имеет значительный опыт в таких сферах как восстановление инфраструктурных объектов, проектирование промышленных и сельскохозяйственных предприятий, мелиорация, экология. Это те важные отрасли, требующие первоочередного внимания для нормализации жизни

"В случае достижения соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной, совместная работа по этим направлениям могла бы координироваться в рамках Совместной украинской-азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, в том числе с привлечением дополнительных механизмов содействия со стороны Торгового дома Украины в Азербайджане.

Субъекты внешнеэкономической деятельности Украины готовы ко всем формам организации совместных работ с азербайджанскими партнерами. Это касается проектирования инфраструктурных объектов, поставки высокотехнологичного оборудования, выполнение подрядных и субподрядных работ, сервисного и гарантийного обслуживания после введения в эксплуатацию объектов или оборудования", - заявили в МИД Украины, добавив что с целью практического обсуждения этих вопросов, в ближайшее время планируется проведение ряда заседаний отраслевых рабочих групп и заседания экспертов Совместной межправительственной комиссии.

"Результаты этих мероприятий определят повестку дня предстоящего визита в Азербайджан украинской правительственной делегации и сформируют ключевые задачи во всех сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Одним из перспективных направлений украинско-азербайджанского сотрудничества остается развитие партнерских отношений между регионами Украины и Азербайджана. В частности, речь идет об имплементации уже подписанных соглашений о партнерстве между городами Одесса и Гянжа, Трускавец и Губа, Львовской областью и Нахичеванской Автономной Республикой, а также подготовке новых соглашений о сотрудничестве между Ивано-Франковской областью и Шемахинском районом, между Харьковом и Баку.

Потенциал такого сотрудничества может предоставить дополнительную динамику развитию двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе с учетом развития деоккупированных территорий Азербайджана", - резюмировали в МИД.

Марина Гончарук