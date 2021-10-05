Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще четыре тяжелораненых ветеранов Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Еще четыре тяжелораненых ветеранов Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Фонде, на основании заключения приглашенных из Турции врачей, а также местных специалистов, в Турции будут продолжены необходимые обследования, лечение и реабилитация ветеранов.

На лечение в Турцию отправлены Акберов Хаял Гусейн оглу, Мамедов Азер Ариф оглу, Алиев Кямран Ясир оглу, Дуниев Кямиль Алибала оглу.

Фонд будет держать под контролем их процесс лечения. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

Отметим, на сегодняшний день структура отправила на лечение в Турцию 136 ветеранов. Лечение 90 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.