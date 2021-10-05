О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию Еще четыре тяжелораненых ветеранов Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.
Карабах
5 октября 2021 г. 11:51
Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще четыре тяжелораненых ветеранов Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Фонде, на основании заключения приглашенных из Турции врачей, а также местных специалистов, в Турции будут продолжены необходимые обследования, лечение и реабилитация ветеранов.

На лечение в Турцию отправлены Акберов Хаял Гусейн оглу, Мамедов Азер Ариф оглу, Алиев Кямран Ясир оглу, Дуниев Кямиль Алибала оглу.

Фонд будет держать под контролем их процесс лечения. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

Отметим, на сегодняшний день структура отправила на лечение в Турцию 136 ветеранов. Лечение 90 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 4 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
4 октября 2021 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi