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Турецко-российский совместный мониторинговый центр не зафиксировал нарушений режима прекращения огня

Турецко-российский совместный мониторинговый центр не зафиксировал нарушений режима прекращения огня Турецко-российский совместный мониторинговый центр по контролю за прекращением огня продолжает деятельность.
Карабах
5 февраля 2021 г. 21:18
Турецко-российский совместный мониторинговый центр не зафиксировал нарушений режима прекращения огня

Турецко-российский совместный мониторинговый центр по контролю за прекращением огня продолжает деятельность.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны Турции, об этом заявил полковник Вооруженных сил Турции Али Каракаш, рассказывая о деятельности Турецко-российского совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, расположенного в Агдамском районе.

По его словам, главная задача - положить конец вооруженному противостоянию в регионе, следить за соблюдением режима прекращения огня. «Центр собирает информацию о том, было ли нарушено прекращение огня, устанавливает достоверность. Регистрируется информация с БЛА и других источников. После этого проводится расследование и принимаются меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня», - сказал он.

Полковник российской армии Михаил Завалкин заявил, что наблюдение ведется с помощью БЛА 24 часа в сутки, 7 дней в неделю: «На сегодняшний день мы не обнаружили никаких нарушений», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzi atəşkəs pozuntusu qeydə almayıb

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