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Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению 

Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению  После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана
Карабах
22 декабря 2020 г. 13:02
Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению 
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Находящаяся в Азербайджане группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в специальных инженерных городках проводит тренировки по выполнению задач инженерного обеспечения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак.

После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке Turkish military sappers conduct training on engineering support
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli hərbi istehkamçılar mühəndis təminatı üzrə məşqlər keçirir

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