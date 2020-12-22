Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению

После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана

Находящаяся в Азербайджане группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в специальных инженерных городках проводит тренировки по выполнению задач инженерного обеспечения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак.

После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.