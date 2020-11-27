Трофимчук: Резолюция Сената Франции — это попытка Запада начать менять процесс под себя

""Нет сомнений, что этот шаг, точнее, эта демонстрация скоординированы Парижем уже с новой, будущей администрацией Белого дома"

"Рекомендательная резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху - это всего лишь первый тест со стороны ведущих стран Запада, чтобы попытаться начать менять процесс в Карабахе под себя".

Об этом Report заявил председатель Экспертного совета Фонда "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

"Нет никаких сомнений, что этот шаг, точнее, эта демонстрация скоординированы Парижем уже с новой, будущей администрацией Белого дома. И что США пока лишь наблюдают за развитием ситуации со стороны. Поэтому простой "местью" Франции в сторону Турции происходящее объяснять нельзя, хотя и это тоже имело место".

Политолог уверен, в данном случае надо также учесть тот факт, что официальная Москва пока ещё не подвергала сомнению важность формата Минской группы ОБСЕ.

"И в этом плане очень интересно, пойдёт ли она на такое резкое движение. Хотя если говорить о самой МГ ОБСЕ как таковой, то я, наверное, единственный из экспертов, кто постоянно указывал на её беспомощность на протяжении всех последних лет".

Напомним, 25 июня 2020 года в Сенат Франции был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 305 голосами среди 306 сенаторов.

На следующий день МИД Франции заявил, что "Париж не признает "Нагорно-Карабахскую республику"".