Клаар: Необходимо достичь всеобъемлющего и прочного мира на Южном Кавказе

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт".

Европейский союз готов содействовать достижению всеобъемлющего и прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт. Необходимо урегулировать нерешенные вопросы, чтобы обеспечить продвижение к всеобъемлющему и прочному миру, чтобы народы Армении и Азербайджана вместе продвигались вперед. Европейский Союз поддерживает вас и регион",- написал он.