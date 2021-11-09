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Клаар: Необходимо достичь всеобъемлющего и прочного мира на Южном Кавказе

Клаар: Необходимо достичь всеобъемлющего и прочного мира на Южном Кавказе "Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт".
Карабах
9 ноября 2021 г. 14:24
Клаар: Необходимо достичь всеобъемлющего и прочного мира на Южном Кавказе

Европейский союз готов содействовать достижению всеобъемлющего и прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт. Необходимо урегулировать нерешенные вопросы, чтобы обеспечить продвижение к всеобъемлющему и прочному миру, чтобы народы Армении и Азербайджана вместе продвигались вперед. Европейский Союз поддерживает вас и регион",- написал он.

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Версия на азербайджанском языке Klaar: “Cənubi Qafqazda hərtərəfli və dayanıqlı sülhə nail olmaq lazımdır”
Версия на английском языке Klaar: Comprehensive & durable peace should be achieved in South Caucasus

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