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TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) выразило готовность участвовать в процессе восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана и оказать этому любое возможное посильное содействие.
Карабах
26 августа 2022 г. 11:42
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) выразило готовность участвовать в процессе восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана и оказать этому любое возможное посильное содействие.

Об этом Report заявили в TİKA.

“Сейчас Азербайджан уделяет большое внимание восстановлению Карабаха. Мы хотим принять участие в этом процессе. Независимо от сферы, если правительство Азербайджана захочет нашей помощи, мы всегда готовы ее оказать",- заявили в организации.

Было подчеркнуто, что Турция с Азербайджаном имеют прекрасные братские отношения на всех уровнях, как на высшем уровне между президентами двух стран, так и между двумя народами.

"После 44-дневной войны, в которой Азербайджан одержал победу, мы более интенсивно работаем с братским Азербайджаном. Уже на протяжении 30 лет мы активно сотрудничаем в разных сферах. В Азербайджане есть организация AIDA (Агентство содействия международному развитию), с которой мы находимся в постоянном контакте",- отметили в TİKA.

Азербайджан очень богатая страна, и самое главное, что TİKA может предложить, это обмен опытом.

"Опыт очень важен, его нельзя купить за деньги. Начиная от сельского хозяйства до промышленности, мы можем поделиться с Азербайджаном нашим опытом",- заявили они.

В главном офисе TİKA в Анкаре в выставочном зале находятся макеты масштабных проектов по восстановлению культурного наследия, которые организация претворила в жизнь в разных странах. Среди них также находится макет Мардаканской крепости и мечети Туба-Шахи.

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