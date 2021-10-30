Территории ЛЭП в Агдаме и поля в Губадлы полностью очищены от мин

Состоялось очередное заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялось очередное заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра, функционирующего при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители Кабинета министров Азербайджана, Администрации президента, министерства иностранных дел, Агентства по разминированию (АNАМА), министерств экономики, чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.

Была предоставлена информация о работах по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также о технике и оборудовании, задействованных в операциях, согласно плану, составленному соответствующими структурами.

По информации АNAMA, с 10 ноября 2020 года по 28 октября нынешнего года было очищено 5 917 га территории, обнаружено 26 931 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

А за октябрь текущего года было очищено 381,13 га, обнаружено и обезврежено 1 846 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

По заказу ОАО "Азерэнержи" полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории, по которым проходят линии электропередач в Агдаме, посевные площади в Губадлинском районе. По этим двум проектам была очищена территория общей площадью 1 020 га.

Согласно представленной информации о работах по разминированию, осуществляемых министерством по чрезвычайным ситуациям, до 28 октября текущего года в Агдамском и Физулинском районах разминирована территория общей площадью 1 161 632 кв. м, обнаружено 3 490 мин и неразорвавшихся боеприпасов. К работам по разминированию территории привлечены 33 поисковика МЧС.

Согласно представленной информации о работах по разминированию, осуществляемых Государственной пограничной службой, в течение октября было очищено 25 га территории, обезврежено 40 единиц мин и неразорвавшихся боеприпасов (с ноября 2020 года по 28 октября 2021 очищено 312 га территории, обнаружено и обезврежено 3 058 мин и неразорвавшихся боеприпасов).