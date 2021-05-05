О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шехид Отечественной войны похоронен в Мингячевире

Шехид Отечественной войны похоронен в Мингячевире Шехид Отечественной войны - 31-летний Парвиз Хафиз оглу Тагиев похоронен.
Карабах
5 мая 2021 г. 18:50
Шехид Отечественной войны похоронен в Мингячевире

Шехид Отечественной войны - 31-летний Парвиз Хафиз оглу Тагиев похоронен.

Как сообщает Report, П.Тагиев похоронен на Аллее шехидов в Мингячевире.

18:16

Тело шехида Отечественной войны - 31-летнего Парвиза Хафиз оглу Тагиева доставлено в его родной Мингячевир.

Как сообщает Report, в настоящее время проходит церемония прощания с шехидом с участием официальных лиц, родных и близких П.Тагиева и горожан.

П.Тагиев будет похоронен на Аллее шехидов в Мингячевире.

Парвиз Хафиз оглу Тагиев родился в 1990 году.

Участник Отечественной войны П.Тагиев считался пропавшим без вести.

Сегодня останки героически павшего П.Тагиева были найдены в Суговушан-Тертерском направлении и переданы его семье.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
5 мая 2021 г. 17:29
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:08
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
4 мая 2021 г. 17:39
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
4 мая 2021 г. 15:12
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi