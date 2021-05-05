Шехид Отечественной войны похоронен в Мингячевире

Шехид Отечественной войны - 31-летний Парвиз Хафиз оглу Тагиев похоронен.

Шехид Отечественной войны - 31-летний Парвиз Хафиз оглу Тагиев похоронен.

Как сообщает Report, П.Тагиев похоронен на Аллее шехидов в Мингячевире.

18:16

Тело шехида Отечественной войны - 31-летнего Парвиза Хафиз оглу Тагиева доставлено в его родной Мингячевир.

Как сообщает Report, в настоящее время проходит церемония прощания с шехидом с участием официальных лиц, родных и близких П.Тагиева и горожан.

П.Тагиев будет похоронен на Аллее шехидов в Мингячевире.

Парвиз Хафиз оглу Тагиев родился в 1990 году.

Участник Отечественной войны П.Тагиев считался пропавшим без вести.

Сегодня останки героически павшего П.Тагиева были найдены в Суговушан-Тертерском направлении и переданы его семье.