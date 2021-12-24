Эмин Гусейнов: Освобожденные районы одни из самых загрязненных минами территории в мире

"Глава государства Ильхам Алиев завоевал славную победу, вернув родные земли нашему народу. Восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны".

"Глава государства Ильхам Алиев завоевал славную победу, вернув родные земли нашему народу. Восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов сказал во время выступления на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа».

Он отметил, что славная победа создала новые перспективы развития: "Устойчивое социально-экономическое развитие превратилось в одну из крупнейших целей страны. Акты вандализма, совершаемые врагом в течение 30 лет, невиданные, в мире не имеется аналога этого. И в других государствах происходили разрушения в период конфликтов, однако не было случая стирания города с лица земли".

По словам спецпредставителя президента, в Карабахе враг нанес такой удар по историко-культурным памятникам, экономике и экологии, что для устранения последствий понадобятся долгие годы: "В мире нет аналога такого минного загрязнения, как в Агдаме, Физули, Джебраиле. Восстановление полностью разрушенной территории – большой процесс. Для системного и поэтапного выполнения этой работы реализуются инновационные проекты. Проводимые Ильхамом Алиевым созидательные работы выполняются по единой стратегии. Все процессы регулируются".