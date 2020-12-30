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Солдат Байрам Керимов: Не хочу вспоминать период в плену

Солдат Байрам Керимов: Не хочу вспоминать период в плену «Прежде всего, я благодарю Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Благодаря им я вернулся на родину из плена и ступил на нашу землю».
Карабах
30 декабря 2020 г. 22:33
Солдат Байрам Керимов: Не хочу вспоминать период в плену

«Прежде всего, я благодарю Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Благодаря им я вернулся на родину из плена и ступил на нашу землю».

Как передает Report, об этом вернувшийся из плена житель Гянджи, солдат Байрам Керимов.

Он сказал, что не хочет вспоминать период своего плена:

"Было сложно и нелегко. Может быть, это было испытание Бога. Благодарю врачей, которые помогали в Баку. Поздравляю всех военнослужащих с наступающими праздниками. Да упокоит Господь наших шехидов, целую руки матерям шехидов».

Напомним, что Б.Керимов был взят в плен армянскими вооруженными подразделениями после ранения во время 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии.

Попавший в плен после ранения в Отечественной войне и вернувшийся в страну после переговоров житель Гянджи солдат Б.Керимов сегодня отпущен домой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏsgər Bayram Kərimov: “Əsirlikdə olduğum müddəti xatırlamaq istəmirəm”

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