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В Джалилабаде похоронен военнослужащий-сверхсрочник Азербайджанской армии

В Джалилабаде похоронен военнослужащий-сверхсрочник Азербайджанской армии Тело военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии Араза Самедага оглу Джафарова, который стал шехидом, было доставлено в село Гаразенджир Джалилабадского района, где он родился.
Карабах
2 декабря 2020 г. 16:45
В Джалилабаде похоронен военнослужащий-сверхсрочник Азербайджанской армии
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Тело военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии Араза Самедага оглу Джафарова, который стал шехидом, было доставлено в село Гаразенджир Джалилабадского района, где он родился.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прощания с шехидом прошла в его доме.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, его родственники, представители Исполнительной власти Джалилабадского района, общественность района и жители села. Позже шехид был похоронен на сельском кладбище в родном селе Гаразенджир.

Трехцветный азербайджанский флаг, в который был завернут его гроб, был передан родственникам шехида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun şəhid hərbçisi Cəlilabadda dəfn edilib

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