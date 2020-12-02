В Джалилабаде похоронен военнослужащий-сверхсрочник Азербайджанской армии

Тело военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии Араза Самедага оглу Джафарова, который стал шехидом, было доставлено в село Гаразенджир Джалилабадского района, где он родился.

Тело военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии Араза Самедага оглу Джафарова, который стал шехидом, было доставлено в село Гаразенджир Джалилабадского района, где он родился.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прощания с шехидом прошла в его доме.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, его родственники, представители Исполнительной власти Джалилабадского района, общественность района и жители села. Позже шехид был похоронен на сельском кладбище в родном селе Гаразенджир.

Трехцветный азербайджанский флаг, в который был завернут его гроб, был передан родственникам шехида.