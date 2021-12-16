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Шахин Мустафаев: Наличие мин замедляет работы на освобожденных территориях

Шахин Мустафаев: Наличие мин замедляет работы на освобожденных территориях Будущее региона надо расценивать в контексте завершения нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан всегда придерживался мирного решения этого вопроса.
Карабах
16 декабря 2021 г. 12:46
Шахин Мустафаев: Наличие мин замедляет работы на освобожденных территориях
Шахин Мустафаев

Будущее региона надо расценивать в контексте завершения нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан всегда придерживался мирного решения этого вопроса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

Ш. Мустафаев отметил особую роль президента России в прекращении военных действий в Карабахе.

Заместитель премьер-министра Азербайджана отметил, что восстановление освобожденных территорий предоставляет перспективы для всего региона и открывает возможности для развития сотрудничества.

"Ведутся работы по восстановлению освобожденных земель, возводятся новые "умные города" и инфраструктура. Однако эта работа замедлена из-за мин", - добавил Ш. Мустафаев.

Выступая, заместитель премьер-министра отметил, что правовой режим Зангезурского коридора должен быть точно таким же, как у Лачынского коридора

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Azad olunmuş ərazilərdə basdırılan minalara görə bərpa işləri ləngiyir"

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