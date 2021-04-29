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Самир Поладов: Дополнительную проблему создают неразорвавшиеся боеприпасы

Самир Поладов: Дополнительную проблему создают неразорвавшиеся боеприпасы “Мы подготовили ряд правовых, нормативных документов. Подготовлен механизм координации деятельности сторон, задействованных в процессе очистки от мин".
Карабах
29 апреля 2021 г. 15:50
Самир Поладов: Дополнительную проблему создают неразорвавшиеся боеприпасы
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“Мы подготовили ряд правовых, нормативных документов. Подготовлен механизм координации деятельности сторон, задействованных в процессе очистки от мин".

Как передает Report, этими мыслями на вебинаре под названием "Вторая Карабахская война и мины" поделился заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов.

По его словам, сейчас ANAMA переживает довольно сложный и непростой период: "Во время очистки территорий от мин крайне редко встречается один вид мин. В большинстве случаев нам попадаются смешанные мины – противотанковые, противопехотные. Дополнительную проблему создает большое количество неразорвавшихся боеприпасов".

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Версия на азербайджанском языке Samir Poladov: "Azad edilən ərazilərdə çox nadir hallarda bir növ mina ilə qarşılaşırıq"

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