Самир Поладов: Дополнительную проблему создают неразорвавшиеся боеприпасы

“Мы подготовили ряд правовых, нормативных документов. Подготовлен механизм координации деятельности сторон, задействованных в процессе очистки от мин".

“Мы подготовили ряд правовых, нормативных документов. Подготовлен механизм координации деятельности сторон, задействованных в процессе очистки от мин".

Как передает Report, этими мыслями на вебинаре под названием "Вторая Карабахская война и мины" поделился заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов.

По его словам, сейчас ANAMA переживает довольно сложный и непростой период: "Во время очистки территорий от мин крайне редко встречается один вид мин. В большинстве случаев нам попадаются смешанные мины – противотанковые, противопехотные. Дополнительную проблему создает большое количество неразорвавшихся боеприпасов".