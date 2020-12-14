Российский эксперт: Армянские провокации были ожидаемы

Провокация в Ходжавенском районе может говорить о полной потере контроля Еревана над теми, кто не согласен с условиями достигнутых соглашений о прекращении войны

"Провокация недобитых армянских формирований в Ходжавенском районе может говорить о полной потере контроля Еревана над теми, кто не согласен с условиями достигнутых соглашений о прекращении войны".

Об этом Report сообщил россйиский эксперт-международник, политолог Евгений Михайлов.

"Совершенно очевидно, что претезии Еревана к Баку в создавшейся ситуации абсолютно безосновательны. Я ожидал, что провокации если и будут, то только со стороны Армении, так как Азербайджан - сильное государство- победитель и ему невыгодно обострение конфликта, когда он достиг практически всех задач поставленных высшим руководством страны. Нет сомнения в том, что Азербайджан совместно с российскими миротворцами проведет мероприятия по зачистке освобожденных территорий от остатков армянских незаконных формирований", - заявил Е. Михайлов.

Эксперт также подчеркнул, что все разговоры о том , что это якобы заблудившиеся солдаты, не выдерживают никакой критики: "Это на мой взгляд бандиты , которые намеренно остались на азербайджанских территориях, и если они все не сдадутся, то их должна постичь участь тех, кого называют террористами".

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от длительной армянской оккупации.