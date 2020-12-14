О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский эксперт: Армянские провокации были ожидаемы

Российский эксперт: Армянские провокации были ожидаемы Провокация в Ходжавенском районе может говорить о полной потере контроля Еревана над теми, кто не согласен с условиями достигнутых соглашений о прекращении войны
Карабах
220
14 декабря 2020 г. 12:06
Российский эксперт: Армянские провокации были ожидаемы
0 : 00
0 : 00

"Провокация недобитых армянских формирований в Ходжавенском районе может говорить о полной потере контроля Еревана над теми, кто не согласен с условиями достигнутых соглашений о прекращении войны".

Об этом Report сообщил россйиский эксперт-международник, политолог Евгений Михайлов.

"Совершенно очевидно, что претезии Еревана к Баку в создавшейся ситуации абсолютно безосновательны. Я ожидал, что провокации если и будут, то только со стороны Армении, так как Азербайджан - сильное государство- победитель и ему невыгодно обострение конфликта, когда он достиг практически всех задач поставленных высшим руководством страны. Нет сомнения в том, что Азербайджан совместно с российскими миротворцами проведет мероприятия по зачистке освобожденных территорий от остатков армянских незаконных формирований", - заявил Е. Михайлов.

Эксперт также подчеркнул, что все разговоры о том , что это якобы заблудившиеся солдаты, не выдерживают никакой критики: "Это на мой взгляд бандиты , которые намеренно остались на азербайджанских территориях, и если они все не сдадутся, то их должна постичь участь тех, кого называют террористами".

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от длительной армянской оккупации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: “Erməni təxribatlarının olacağı gözlənilən idi”

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Армении объявят трехдневный траур
В Армении объявят трехдневный траур
14 декабря 2020 г. 12:25
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50
Мурадов: Обстановка в районе Гадрута стабилизировалась
Мурадов: Обстановка в районе Гадрута стабилизировалась
14 декабря 2020 г. 09:58
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
В Гахе похоронен шехид
ФотоВ Гахе похоронен шехид
13 декабря 2020 г. 18:06
Заявление МИД о провокации армян в Ходжавенде
Заявление МИД о провокации армян в Ходжавенде
13 декабря 2020 г. 17:48
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
13 декабря 2020 г. 13:31
В Сальяне предан земле шехид
В Сальяне предан земле шехид
13 декабря 2020 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi