Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые

После объявления прекращения огня в соответствии с подписанным Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года соглашением, часть вооруженных сил Армении оставалась в лесной зоне в северо-запад

После объявления прекращения огня в соответствии с подписанным Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года соглашением, часть вооруженных сил Армении оставалась в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы Госбезопасности.

Армянские СМИ со ссылкой на официальные круги страны сообщили о том, что вооруженные формирования скрываются в лесу. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой убрать их с территории. Азербайджанская сторона создала все условия для вывода указанных армянских вооруженных формирований с территории.

Военнослужащие российских миротворческих сил прибыли в этот район в сложных погодных условиях и по громкой связи обратились к армянским вооруженным формированиям в лесной зоне и сообщили о принятии необходимых мер по их эвакуации из этого района.

В целом миротворческие силы Российской Федерации ответственно и профессионально выполняли свои обязанности по поддержанию режима прекращения огня и эвакуации так называемых «пропавших без вести» армянских военнослужащих. Эти армянские вооруженные формирования не покинули этот район, но создали боевые позиции и в последние дни совершили террористические акты, саботаж и саботаж против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих в этом районе.

Так, 26 ноября 2020 года в результате внезапного нападения на азербайджанских военнослужащих, несших службу в селе Сур Ходжавендского района, были убиты 3 азербайджанских военнослужащих, 2 были ранены, 8 декабря вблизи поселка Гадрут в ходе проведения работ по установке средств связи погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

В заявлении говорится, что, учитывая вышесказанное, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе. Для некоторых армянских руководителей и армянских СМИ недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в таких случаях против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны.

Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований или остатков вооруженных сил Армении, умышленного обострения ситуации и использования таких случаев во внутриполитических целях.

Придерживаясь положений трехсторонней декларации, Азербайджанская Республика продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами Российской Федерации.