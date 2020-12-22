Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армянских солдат

Российские миротворцы помогли найти двух ранее числившихся пропавшими граждан Армении.

Российские миротворцы помогли найти двух ранее числившихся пропавшими граждан Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что 21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в окрестностях Гадрута были обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, были переданы армянской стороне.

По словам Конашенкова, продолжается сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день обработано 528 телефонных обращений, поступивших на горячую линию.