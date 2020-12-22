Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армянских солдат

Российские миротворцы помогли найти двух ранее числившихся пропавшими граждан Армении.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что 21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в окрестностях Гадрута были обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, были переданы армянской стороне.
По словам Конашенкова, продолжается сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день обработано 528 телефонных обращений, поступивших на горячую линию.