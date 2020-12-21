Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе

Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион.

Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договорённостей о прекращении боевых действий", - сказал Путин сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он уточнил, что российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников.

"Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь", - подчеркнул президент РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь также добавил, что с момента подписания трехстороннего соглашения в Нагорном Карабахе не было допущено серьезных инцидентов.