Путин: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Как передает Report, российский лидер отметил, что Армения сама не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха.

"Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.

"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — отметил президент.