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Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха 

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Карабах
6 июля 2022 г. 20:40
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха 

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Также Пашинян проинформировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

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