Проведено заседание в связи с историко-культурными памятниками в Карабахе

Под председательством руководителя Межведомственного координационного центра, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева состоялось заседание рабочей группы

Рабочая группа по историко-культурным памятникам, учреждениям культуры на освобожденных от оккупации землях Азербайджана провело заседание.

Как передает Report, в рамках соответствующего распоряжения президента страны, в целях централизованного решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях, а также координации деятельности в этой сфере под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева создан координационный штаб. При штабе функционирует Межведомственный центр, состоящий из различных рабочих групп.

Основным направлением деятельности одной из них - рабочей группы по историческим и культурным памятникам, учреждениям культуры, является определение текущего состояния культурных ценностей на освобожденных территориях, оценка нанесенного ущерба, их классификация, а также организация реставрационных работ и охраны.

В связи с выполнением намеченных работ под председательством руководителя Межведомственного координационного центра, помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева состоялось заседание рабочей группы.

Было отмечено, что в настоящее время основными вопросами на повестке являются восстановление национального культурного наследия азербайджанского народа на освобожденных территориях, восстановление культурных и религиозных памятников с учетом градостроительных правил, организация их надежной охраны.

На заседании также были рассмотрены вопросы, связанные с проведением в Шуше последовательных культурных мероприятий, в частности дней поэзии Вагифа и фестиваля “Хары-бюльбюль”.