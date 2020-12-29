Принято решение по телевидению и радиовещанию в Нагорном Карабахе

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио в видеоформате

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио в видеоформате.

Как сообщили Report в НСТР, на заседании было обсуждено последнее состояние работ по восстановлению на освобожденных территориях Азербаджана инфраструктуры и организации теле-и радиовещания.

Отдел технического контроля Национального совета по телевидению и радио заслушал информацию специалистов о текущем состоянии восстановления инфраструктуры телерадиовещания на освобожденных землях.

После обсуждений было принято решение об организации вещания в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях телевизионных каналов социального (открытого) пакета по всей стране и 3 общенациональных радиоканалов (Азербайджанское радио, Общественное радио и ASAN Radio) через радиовещательные станции (RTYS), расположенные в Шуше и поселке Гадрут Ходжавендского района.