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Прибывшим в село Ханюрду Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир 

Прибывшим в село Ханюрду Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир  15:39
Карабах
14 июля 2025 г. 16:13
Прибывшим в село Ханюрду Ходжалинского района жителям вручены ключи от квартир 

Первой группе бывших вынужденных переселенцев, прибывших в село Ханюрду Ходжалинского района, вручили ключи от новых квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на церемонии вручения ключей присутствовали представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и представители спецпредставительства президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".

Отметим, что на первом этапе в село на постоянное жительство переселены 33 семьи - 122 человека, для которых созданы все условия. Им вручены ключи от квартир в новых индивидуальных жилых домах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə çatan ailələrə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

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