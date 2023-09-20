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Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе

Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе Президент Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) Эрсин Татар заявил о поддержке проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.
Карабах
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе

Президент Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) Эрсин Татар выразил поддержку Азербайджану в проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба администрации Э.Татара.

Политик призвал Ереван соблюдать положения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

Э.Татар отметил, что несмотря на достигнутую договоренность Армения все еще не вывела свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана, что создает серьезную угрозу миру и стабильности в регионе.

Глава ТРСК выразил полную поддержку Азербайджану в проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

"Как отметил накануне с трибуны ГА ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – Карабах это Азербайджан, его неотъемлемая часть", - сказал Э.Татар.

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Версия на английском языке President of Northern Cyprus supports Azerbaijan’s anti-terror measures in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Prezidenti Qarabağda antiterror tədbirlərini dəstəkləyib: "Azərbaycanın yanındayıq"

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