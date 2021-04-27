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Президент: С Физули-Джебраильского направления мы открыли путь к свободе

Президент: С Физули-Джебраильского направления мы открыли путь к свободе "Худаферинский мост был освобожден от врага в День независимости – 18 октября прошлого года. Особую роль в освобождении этой территории от врага сыграли пограничники. Именно в этом направлении началась наша борьба за свободу, и спустя 44 дня Отечественная
Карабах
27 апреля 2021 г. 19:18
Президент: С Физули-Джебраильского направления мы открыли путь к свободе

"Худаферинский мост был освобожден от врага в День независимости – 18 октября прошлого года. Особую роль в освобождении этой территории от врага сыграли пограничники. Именно в этом направлении началась наша борьба за свободу, и спустя 44 дня Отечественная война завершилась победой нашей Армии, Вооруженных сил".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на встрече с военнослужащими Государственной пограничной службы во время поездки в Джебраильский и Зангиланский районы заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"На этой территории шли ожесточенные бои, они шли за каждое село, у нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, светлая память о них навсегда останется в наших сердцах. Несмотря на потери, мы с каждым днем продвигались вперед. Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад. Каждый день в течение этих 44 дней был днем Победы. За эти 44 дня Армении, несмотря на все ее попытки, не удалось провести ни одной успешной операции. Вот в этом направлении они запланировали контрнаступательную операцию и стали ее осуществлять. Но это явилось началом их конца, потому что данная контрнаступательная операция была полностью разгромлена Вооруженными силами Азербайджана, враг понес большие потери, были уничтожены десятки единиц его техники. Именно с этого направления – Физули-Джебраильского направления мы, преодолев многочисленные оборонительные линии, открыли путь к свободе", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Füzuli-Cəbrayıl istiqamətindən bir çox müdafiə xətlərini keçərək azadlığa yol açmışdıq"

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