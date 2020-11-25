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Президент: Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции?

Президент: Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции? "Мы сломали врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с освобождением более 70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции"
Карабах
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25 ноября 2020 г. 12:46
Президент: Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции?

"Результаты войны тоже оказались такими, как я говорил. Мы освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Муровдаг, Суговушан, Гадрут, большую часть Ходжавендского района и Шушу военным путем".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы сломали врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с освобождением более 70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции. Пока не знаю где. Это скрывают. Наверное, когда-нибудь нам скажут. Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции? Но он был вынужден принять наши условия", - добавил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Paşinyan, harada imzalamısan sən bu kapitulyasiya aktını?"

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