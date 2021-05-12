Президент: Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов

"30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией

"30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией, во что бы то ни стало освободим родные земли от оккупантов, и сделали это".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту Победу. Это наша общая Победа. Прошу минутой молчания почтить светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне", - отметил Ильхам Алиев.