О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов

Президент: Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов "30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией
Карабах
12 мая 2021 г. 20:29
Президент: Музыкальный фестиваль Харыбюльбюль посвящен светлой памяти наших шехидов
Ильхам Алиев

"30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией, во что бы то ни стало освободим родные земли от оккупантов, и сделали это".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту Победу. Это наша общая Победа. Прошу минутой молчания почтить светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне", - отметил Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub"

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
ФотоВ Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
9 мая 2021 г. 17:44
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
8 мая 2021 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi