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Президент: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет. Сегодня мне 59 лет

Президент: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет. Сегодня мне 59 лет "Примерно 40 лет назад вот на этом месте стоял мой отец, а я стоял на той стороне. В морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. После этого 29 июля 1982 года я приехал вместе с отцом в Шушу во второй раз. В то время проводились Дни поэзии Вагифа
Карабах
30 августа 2021 г. 18:08
Президент: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет. Сегодня мне 59 лет
Ильхам Алиев

"Примерно 40 лет назад вот на этом месте стоял мой отец, а я стоял на той стороне. В морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. После этого 29 июля 1982 года я приехал вместе с отцом в Шушу во второй раз. В то время проводились Дни поэзии Вагифа".

Как сообщает Report, об этом, выступая на церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"А сегодня мы во второй раз отмечаем открытие мавзолея Вагифа. Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет. Сегодня мне 59 лет. Некоторые могут посчитать, что это случайность, но я считаю, что это имеет большой символический смысл. История повторяется. Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: My father was 59 years old when the Vagif Poetry Days were held, I am 59 years old now
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bu gün mənim 59 yaşım var"

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