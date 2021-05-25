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Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам

Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам "Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам".
Карабах
25 мая 2021 г. 19:57
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам

"Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая на встрече с исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) - Эриком Рондолата и другими представителями руководства компании.

Коснувшись инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, глава государства сообщил, что идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам, отметил целесообразность участия компании Signify в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şuşa və Ağdam şəhərlərinin baş planlarının hazırlanması istiqamətində ciddi işlər gedir"

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