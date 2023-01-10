Президент: Армения всячески пытается протащить тему Карабаха в возможный мирный договор

Ссылка на территориальную целостность и суверенитет, Алма-Атинскую декларацию говорит о том, что армяне признают Карабах составной частью Азербайджана. Я об этом сразу же после этой встречи (в Праге – прим. Report) заявил, что, да, это наш успех, потому,

Ссылка на территориальную целостность и суверенитет, Алма-Атинскую декларацию говорит о том, что армяне признают Карабах составной частью Азербайджана. Я об этом сразу же после этой встречи (в Праге – ред.) заявил, что, да, это наш успех, потому, что Армения наконец-то официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

"Они всячески пытаются протащить тему Карабаха в возможный мирный договор и по существу его блокируют. И то, что они проигнорировали встречу министров в России, – это вообще недопустимое поведение. Сославшись на то, что там какие-то события происходят. А почему они не проигнорировали встречу в Праге 6 октября? Ведь до этого тоже события происходили на границе, менее чем за месяц. И там у нас достаточно более серьезные были события", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что армянская сторона почему-то поехала в Прагу на встречу с Макроном, а в Москву – нет. "И потом те комментарии, которые мы видели у российского МИДа по поводу даже чисто протокольного поведения армянской стороны, говорят именно об этом. То есть поза обиженного может быть и комфортна, и удобна, но она очень ущербна и для человека, и для страны. И, как говорится, давить на жалость - это не самое лучшее в арсенале политических деятелей, тем более, когда это все, как сейчас принято говорить, фейковое", - отметил глава государства.