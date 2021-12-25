Представители НПО находятся в освобожденном от оккупации Джебраиле

Началась поездка представителей азербайджанских НПО в освобожденный от армянской оккупации Джебраил.
Как сообщает Report, предусматривается, что представители более 150 неправительственных организаций ознакомятся с мостом Худаферин и родником «Достлуг» в городе Джебраил.
Представителей НПО сопровождают ответственный сотрудник Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вюсал Гулиев и исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.