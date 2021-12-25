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Представители НПО находятся в освобожденном от оккупации Джебраиле

Представители НПО находятся в освобожденном от оккупации Джебраиле Началась поездка представителей азербайджанских НПО в освобожденный от армянской оккупации Джебраил.
Карабах
25 декабря 2021 г. 15:49
Представители НПО находятся в освобожденном от оккупации Джебраиле

Началась поездка представителей азербайджанских НПО в освобожденный от армянской оккупации Джебраил.

Как сообщает Report, предусматривается, что представители более 150 неправительственных организаций ознакомятся с мостом Худаферин и родником «Достлуг» в городе Джебраил.

Представителей НПО сопровождают ответственный сотрудник Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вюсал Гулиев и исполнительный директор агентства Айгюн Алиева.

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Версия на английском языке NGO reps visiting de-occupied Jabrayil District
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT nümayəndələri Cəbrayıldadır

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