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Представители местной русской общины прибыли на место проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын

Представители местной русской общины прибыли на место проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын Представители местной русской общины прибыли в район проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
1 февраля 2023 г. 13:06
Представители местной русской общины прибыли на место проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын

Представители местной русской общины прибыли в район проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, в настоящее время представителей общины информируют о причинах акции.

В состав делегации входит около 30 человек.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 52-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Representatives of local Russian community arrive at protest area on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya keçirilən əraziyə yerli rus icmasının nümayəndələri gəliblər

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