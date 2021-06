Председатель ОБСЕ приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде приветствовала возвращение Азербайджаном 15 армянских военнослужащих в обмен на карту минных полей.

Как передает Report, об этом глава ОБСЕ написала в своем Twitter .

"Это доверие может способствовать созданию атмосферы для переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы. Рады работать с Грузией, США и Евросоюзом", - написала она.