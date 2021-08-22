Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций Азербайджанской армии в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.