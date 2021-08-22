О нас
Report Georgia
Аудио новости

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу 21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций Азербайджанской Армии в насел
Карабах
22 августа 2021 г. 12:38
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

21 августа с 23:40 до 00:40 22 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций Азербайджанской армии в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Army's positions subjected to fire in different directions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri müxtəlif istiqamətlərdə atəşə tutulub

Самое важное

Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi