Поспред в ООН: Армения сознательно игнорировала резолюции Совета Безопасности

В СБ ООН прошли дебаты по теме "Расширение сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в укреплении доверия и диалога по предотвращению и урегулированию конфликтов"

В Совете Безопасности ООН прошли дебаты по теме "Расширение сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в укреплении доверия и диалога по предотвращению и урегулированию конфликтов" по пункту повестки дня, озаглавленному "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с докладом на виртуальных открытых дебатах выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

В своем заявлении азербайджанский дипломат отметил, что люди по всему миру продолжают страдать от войн и их разрушительных последствий, часто усугубляемых расистскими идеологиями, разжиганием этнической и религиозной ненависти и распространением неверной интерпретации истории. Террористическая деятельность, транснациональная организованная преступность, нынешняя пандемия коронавируса (COVID-19) и опасности климатических изменений также усугубляют непростые условия безопасности. Большинство конфликтов и постконфликтных ситуаций носят региональный характер, и сотрудничество между ООН и региональными организациями в соответствии с главой VIII Устава ООН имеет важное значение для продвижения целей и принципов организации. В то же время большое количество превентивных мер не смогли полностью раскрыть свой потенциал из-за отсутствия политической воли в некоторых случаях. Каждая ситуация требует беспристрастного и тщательного анализа и оценки для предотвращения или уменьшения рисков возобновления конфликтов и кризисов, заявил Я.Алиев.

Таким образом, причины неудачных мирных усилий на региональном уровне включают, среди прочего, случаи явного злоупотребления нарушителями международного права региональных организаций в качестве щита для закрепления военных завоеваний. В этой связи крайне важно, чтобы региональные и субрегиональные механизмы, участвующие в процессах урегулирования конфликтов, строго соответствовали установленным принципам эффективного посредничества, таким как уважение международного права и согласованных мандатов, согласие заинтересованных сторон и беспристрастность посредников. Совершенно очевидно, что посредничество не происходит в правовом вакууме и что у посредников нет абсолютной свободы владычества.

Азербайджанский дипломат отметил, что в конце 1991 - начале 1992 года Армения развязала полномасштабную войну против Азербайджана. В результате значительная часть территории Азербайджана была оккупирована, десятки тысяч мирных жителей были убиты, все захваченные районы были этнически очищены от более 700000 азербайджанцев, а сотни городов, поселков и деревень страны были разграблены и разгромлены.

В 1993 году Совет Безопасности единогласно принял резолюции 822, 853, 874 и 884, осуждающие применение силы против Азербайджана и связанную с этим оккупацию его территорий, подтверждая уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нерушимости международных границ и недопустимость применения силы для захвата территории, и требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий. В том же духе сформулированы серия заявлений председателя Совета Безопасности, принятых в период с 1992 по 1995 годы, и многочисленные документы других авторитетных международных организаций.

Вышеупомянутые резолюции Совета Безопасности также легли в основу мандата Минской группы СБСЕ (позднее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)) и ее сопредседателей и обеспечили основу для урегулирования конфликта. Таким образом, в своем решении, принятом на Будапештском саммите СБСЕ, состоявшемся 5-6 декабря 1994 г., государства-участники, включая, в частности, Армению и Азербайджан, "подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приветствовали политическую поддержку Совета Безопасности усилиям СБСЕ по мирному урегулированию конфликта".

Однако ключевые требования Совета Безопасности, включая, в первую очередь, вывод оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, не были выполнены Арменией, а посреднические усилия, предпринятые в рамках СБСЕ / ОБСЕ, не дали результатов, подчеркнул глава представительства Азербайджана при ООН.

Напротив, Армения сознательно игнорировала резолюции Совета Безопасности, никогда не участвовала добросовестно в переговорах, а вместо этого направила все свои усилия на колонизацию захваченных территорий под прикрытием прекращения огня и мирного процесса. Более того, руководство Армении расценило и разрекламировало агрессию против Азербайджана как "славную победу", почитало военных преступников и осужденных террористов как национальных героев, открыто пропагандировало возмутительные идеи этнической несовместимости и подстрекало молодежь и будущие поколения к новым войнам и насилию. Отсутствие адекватной международной реакции на агрессивные действия и противоправные действия Армении, попытки сохранить "разумный баланс" вместо того, чтобы называть вещи своими именами, и пресловутые двойные стандарты и избирательность в отношении общепризнанных обязательств и обязательств по международному праву, только вдохновляли Армению придерживаться своей позиции и способствовали пониманию Армении ее вседозволенности.

Очередной акт агрессии, совершенный Арменией 27 сентября 2020 года, стал логическим следствием безнаказанности, которой она пользуется более тридцати лет. Даже разрушительное воздействие пандемии COVID-19 не помешало Армении ее вооруженной провокации. Последовавшие за этим боевые действия длились 44 дня. В результате контрнаступательной операции, предпринятой и успешно проведенной вооруженными силами Азербайджана в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону, около 10 000 км2 территории Азербайджана с более чем 300 городами, поселками и селами Азербайджана, были освобождены от оккупации, отметил Я.Алиев.

Заявление Президента Азербайджанской Республики, Президента Российской Федерации и премьер-министра Республики Армения, подписанное 10 ноября 2020 года, положило конец почти тридцатилетнему вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном, и утвердило согласованные параметры для установления прочного мира в регионе. 11 января 2021 года лидеры трех стран подписали еще одно совместное заявление, направленное на реализацию ряда практических шагов по устранению препятствий на пути экономических и транспортных связей в регионе.

Новая ситуация открывает возможность сотням тысяч насильственно перемещенных лиц вернуться в места своего происхождения в безопасности и с достоинством и для построения мира, укрепления стабильности и восстановления мирного сосуществования. Наши приоритеты включают восстановление, реконструкцию и реинтеграцию пострадавших от конфликта территорий Азербайджана и обеспечение равенства всех их жителей, в том числе армянского происхождения, без каких-либо различий в конституционных рамках Азербайджанской Республики. Окончание войны также открывает реальные перспективы для нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности обеих государств в пределах их международно признанных границ. Азербайджан ожидает, что международное сообщество, включая соответствующие региональные организации, поддержит эти усилия, направленные на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, заявил в заключение своего выступления Я.Алиев.