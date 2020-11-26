Посол прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху

"Одностороннее признание Нагорного Карабаха - это не политика правительства Франции и наших партнеров"

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс прокомментировал принятие Сенатом Франции проекта резолюции "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики".

Как передает Report, дипломат призвал вновь обратить внимание на выступление министра правительства Франции Жан-Батист Лемуана.

"Чтобы было ясно. Еще раз. Сегодня вечером в Сенате Франции один министр французского правительства заявил следующее: "Политика французского правительства - не признавать в одностороннем порядке "Нагорно-Карабахскую Республику". Данный шаг не будет иметь ни пользы, ни эффективности. Решение конфликта в Нагорном Карабахе будет происходить не благодаря одностороннему жесту Франции, а благодаря диалогу между сторонами", - написал на своей странице в Twitter посол З. Гросс.

Ранее в Сенат Франции был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября. За проголосовали 305 из 306 сенаторов. Единственным сенатором, который проголосовал против этого проекта резолюции, стала Сильвия Гуа-Шавен.