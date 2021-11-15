Посол Великобритании: Мы хотим построить более мирное будущее для народов региона

Посольство Великобритании в Баку отметило День памяти погибших или пострадавших в результате Карабахского конфликта.

Посольство Великобритании в Баку отметило День памяти павших.

Как передает Report, выступая на церемонии, посол Великобритании Джеймс Шарп почтил память тех, кто отдал свои жизни за свободу, и подчеркнул важность примирения для мирного и светлого будущего.

"Примирение является мощной силой. И здесь, в Азербайджане, когда мы отмечаем окончание прошлогоднего конфликта, мы хотим работать вместе, чтобы построить лучшее, более мирное будущее для народов региона, основанное на сотрудничестве, уважении и примирении",- отметил посол.

День памяти отмечается ежегодно 11 ноября и призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах.

Члены британской общины в Баку, главы и представители других дипломатических миссий, а также представители министерства обороны Азербайджана и посол Азербайджана в Великобритании присутствовали на церемонии возложения венков на захоронении британских солдат на Аллее шехидов и почтили их память минутой молчания.