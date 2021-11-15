О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Великобритании: Мы хотим построить более мирное будущее для народов региона

Посол Великобритании: Мы хотим построить более мирное будущее для народов региона Посольство Великобритании в Баку отметило День памяти погибших или пострадавших в результате Карабахского конфликта.
Карабах
15 ноября 2021 г. 11:51
Посол Великобритании: Мы хотим построить более мирное будущее для народов региона

Посольство Великобритании в Баку отметило День памяти павших.

Как передает Report, выступая на церемонии, посол Великобритании Джеймс Шарп почтил память тех, кто отдал свои жизни за свободу, и подчеркнул важность примирения для мирного и светлого будущего.

"Примирение является мощной силой. И здесь, в Азербайджане, когда мы отмечаем окончание прошлогоднего конфликта, мы хотим работать вместе, чтобы построить лучшее, более мирное будущее для народов региона, основанное на сотрудничестве, уважении и примирении",- отметил посол.

День памяти отмечается ежегодно 11 ноября и призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах.

Члены британской общины в Баку, главы и представители других дипломатических миссий, а также представители министерства обороны Азербайджана и посол Азербайджана в Великобритании присутствовали на церемонии возложения венков на захоронении британских солдат на Аллее шехидов и почтили их память минутой молчания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfiri: “Regionda dinc gələcək qurmaq üçün birgə çalışmaq istəyirik”

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
10 ноября 2021 г. 12:35
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
10 ноября 2021 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi