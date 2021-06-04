Посол Франции выразил соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

“Я очень опечален новостями о том, что Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов погибли в результате подрыва на мине в Кельбаджаре. Я выражаю соболезнования их родным и близким”, – отметил З.Гросс.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.