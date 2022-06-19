Попович: Я очень впечатлена процессом восстановления освобожденных территорий Азербайджана

Важно, что процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана ведется в соответствии с экосистемой.

Важно, что процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана ведется в соответствии с экосистемой.

Об этом Report заявила основательница программы "Развивающегося лидерства" Мила Попович.

"Я очень впечатлена процессом восстановления освобожденных территорий Азербайджана. Особенно важно, что восстановление ведется в соответствии с экосистемой и сфокусировано на зеленом городе", - сказала она.

По ее словам, это особо важно потому, что оно отражает видение всего мира по отношению к планете, чтобы сохранить землю для будущего населения.