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Подтверждено, что потери Армении в войне превышают заявленные цифры

Подтверждено, что потери Армении в войне превышают заявленные цифры Сегодня из Джабраила и Физули было вынесено 64 тела: 41 и 23 соответственно
Карабах
16 декабря 2020 г. 02:41
Подтверждено, что потери Армении в войне превышают заявленные цифры

Сегодня из Джабраила и Физули было вынесено 64 тела: 41 и 23 соответственно.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил Арсен Гукасян, который находится в Карабахе в поисках своего брата и племянника.

"Сейчас я нахожусь у здания правительства, тут подводят итоги. По сегодняшним данным, вынесли 64 тела, 41 из Джабраила, 23 из Физули".

Ранее Минздрав Армении признал, что потери страны в карабахской войне составили около 3 000 человек. Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщала о проведении медэкспертизы тел 2 966 армянских военнослужащих, погибших во время войны. Последние данные показывают, что число армянских жертв превысило 3 000 человек.

Ранее в Минобороны Армении заявляли, что количество жертв в карабахской войне невелико. Однако в Минздраве опровергли утверждения оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müharibədəki itkilərinin sayının çox olduğunu təsdiqlədi

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