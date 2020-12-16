Подтверждено, что потери Армении в войне превышают заявленные цифры

Сегодня из Джабраила и Физули было вынесено 64 тела: 41 и 23 соответственно

Сегодня из Джабраила и Физули было вынесено 64 тела: 41 и 23 соответственно.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил Арсен Гукасян, который находится в Карабахе в поисках своего брата и племянника.

"Сейчас я нахожусь у здания правительства, тут подводят итоги. По сегодняшним данным, вынесли 64 тела, 41 из Джабраила, 23 из Физули".

Ранее Минздрав Армении признал, что потери страны в карабахской войне составили около 3 000 человек. Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщала о проведении медэкспертизы тел 2 966 армянских военнослужащих, погибших во время войны. Последние данные показывают, что число армянских жертв превысило 3 000 человек.

Ранее в Минобороны Армении заявляли, что количество жертв в карабахской войне невелико. Однако в Минздраве опровергли утверждения оборонного ведомства.