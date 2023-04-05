Побывавший в Ханкенди азербайджанец: Город такой же, каким я его помню

"Очень рад, что спустя годы мне удалось побывать в Ханкенди. Город такой же, каким я его помню".

"Очень рад, что спустя годы мне удалось побывать в Ханкенди. Город такой же, каким я его помню".

Об этом сообщил Report Эльшан Исмаилов - водитель автомобиля скорой помощи Шушинской больницы модульного типа, врачи которой оказали медицинскую помощь проживающим в Карабахе армянам, состояние которых ухудшилось на дороге Ханкенди-Лачын.

Водитель, отметил, что он родом из Шуши и в последний раз был в Ханкенди в детстве: "Побывав в Ханкенди вновь, я почувствовал гордость. Изменений в городе я не заметил. Город такой же, каким я его помню".

Он рассказал, что вечером 4 апреля им сообщили об ухудшении самочувствия граждан, проезжавших по территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев: "После оказания первой помощи мы отвезли их в Ханкенди на машине скорой медицинской помощи. На посту нас остановили, армяне забеспокоились. Затем к ним подошли российские миротворцы и объяснили ситуацию".