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Побывавший в Ханкенди азербайджанец: Город такой же, каким я его помню

Побывавший в Ханкенди азербайджанец: Город такой же, каким я его помню "Очень рад, что спустя годы мне удалось побывать в Ханкенди. Город такой же, каким я его помню".
Карабах
5 апреля 2023 г. 13:07
Побывавший в Ханкенди азербайджанец: Город такой же, каким я его помню

"Очень рад, что спустя годы мне удалось побывать в Ханкенди. Город такой же, каким я его помню".

Об этом сообщил Report Эльшан Исмаилов - водитель автомобиля скорой помощи Шушинской больницы модульного типа, врачи которой оказали медицинскую помощь проживающим в Карабахе армянам, состояние которых ухудшилось на дороге Ханкенди-Лачын.

Водитель, отметил, что он родом из Шуши и в последний раз был в Ханкенди в детстве: "Побывав в Ханкенди вновь, я почувствовал гордость. Изменений в городе я не заметил. Город такой же, каким я его помню".

Он рассказал, что вечером 4 апреля им сообщили об ухудшении самочувствия граждан, проезжавших по территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев: "После оказания первой помощи мы отвезли их в Ханкенди на машине скорой медицинской помощи. На посту нас остановили, армяне забеспокоились. Затем к ним подошли российские миротворцы и объяснили ситуацию".

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Версия на азербайджанском языке Xankəndinə gedən azərbaycanlı: "Uşaq vaxtı necə görmüşdümsə, şəhər elə də qalıb"

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