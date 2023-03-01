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По дороге Ханкенди-Лачын проехали 55 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын проехали 55 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российских миротворцев.
Карабах
1 марта 2023 г. 16:48
По дороге Ханкенди-Лачын проехали 55 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын проехали 55 автомобилей российских миротворцев.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 80 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarına məxsus 55 avtomobil keçib

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