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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще три автомобиля снабжения российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще три автомобиля снабжения российских миротворцев По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей снабжения российских миротворцев.
Карабах
23 января 2023 г. 09:47
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще три автомобиля снабжения российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще трех автомобилей снабжения российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, легковушка и два грузовика проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 43-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlılara məxsus beş avtomobil maneəsiz hərəkət edib - YENİLƏNİB

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