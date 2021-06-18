Песков: Россия находится в контакте со всеми сторонами по ситуации в Карабахе

Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-либо элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности", - сказал представитель Кремля.