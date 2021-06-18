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Песков: Россия находится в контакте со всеми сторонами по ситуации в Карабахе

Песков: Россия находится в контакте со всеми сторонами по ситуации в Карабахе Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Карабах
18 июня 2021 г. 13:48
Песков: Россия находится в контакте со всеми сторонами по ситуации в Карабахе
Дмитрий Песков

Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-либо элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности", - сказал представитель Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Rusiya Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bütün tərəflərlə təmasdadır
Версия на английском языке Peskov: Russia keeps in touch with all parties on situation in Karabakh

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